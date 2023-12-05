ناقد فني: أشرف عبد الغفور ترك إرثا فنيا كبيرا ومميزا

قال الناقد الفني محمود قاسم، إنّ الفنان الراحل أشرف عبدالغفور، قدّم أعمالا فنية مهمة وبارزة طوال مشواره الفني الطويل، وتنوعت أدواره بين الكوميديا التي تحمل رسالة في مضمونها، وبين الأعمال الجادة التي كانت علامة مميزة في مشواره.

ناقد فني يتحدث عن الفنان أشرف عبد الغفور

وأضاف قاسم لـ«الوطن»، إنّ أشرف عبدالغفور صنع لذاته مشوارا للنجومية بدأه منذ الصغر، وأكمل في طريقه حتي وصل إلى النجاح المستحق.

أشرف عبد الغفور ومشواره الفني

وتابع الناقد الفني، أنّ عبدالغفور بدأ مشواره الفني من خشبة المسرح في مسرحية «جلفدان هانم» إخراج عبد المنعم مدبولي، كما لا يمكن أن نغفل أدواره المهمة في مسلسلات «زيزينيا، والقاهرة والناس، وجبل الحلال»، وغيرها من المسلسلات الأخرى المهمة، كما قدّم عددا من المسلسلات التاريخية والدينية المهمة، ومنها «محمد رسول الله، والإمام مالك، وعظماء في التاريخ، وهارون الرشيد»، مؤكدا أنّ عبدالغفور رحل بجسده لكنه سيظل موجودا بأعماله الفنية.