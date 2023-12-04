انطلاق فعاليات مبادرة «مودة» في كلية العلوم بجامعة المنصورة

أعلنت جامعة المنصورة انطلاق أولى فعاليات مبادرة «مودة»، اليوم، في كلية العلوم، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتعاون بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتضامن الاجتماعي، من أجل الحفاظ على كيان الأسرة المصرية.

مبادرة مودة في جامعة المنصورة

وأوضحت جامعة المنصورة، في بيان لها، أن المبادرة تتضمن عدة محاضرات على مدار 4 أيام، حاضر بالتدريب في اليوم الأول الدكتور سالي محمد المدرس بكلية التمريض، وتضمن اليوم تنفيذ تدريبات المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية.

وأضافت أن الفعاليات تضمنت ندوة تعريفية تناولت الجوانب النفسية والاجتماعية في الحياة الأسرية وتعريف الزواج وأهدافه ومعايير اختيار شريك الحياة ومواصفات شريك الحياة، وعوامل نجاح الحياة الزوجية والمشكلات الأسرية أسبابها وطرق التعامل معها، والجوانب الصحية والطبية في الحياة الأسرية والأفكار المغلوطة المرتبطة بالحياة الزوجية وعناصر رعاية ما قبل الزواج.

وخلال اليوم الأول، تم تقسيم الطلاب إلى مجموعات عمل، وتنفيذ مشاهد تمثيلية عن أشكال التواصل الإيجابي والسلبي بين الزوجين لتدريب الطلاب على طرق التواصل الأسري الصحيحة.

وتعد «مودة» مبادرة رئاسية للحفاظ على كيان ولم شمل الأسر المصرية، ولتأهيل الشباب المقبل على الزواج في كل المحافظات مصر، وبدأت وزارة التضامن الاجتماعي في نشرها داخل المعاهد والجامعات المصرية.