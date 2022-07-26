تدريب 25 عضو هيئة التدريس على مبادرة «مودة» بجامعة المنصورة

استضافت جامعة المنصورة اليوم، فاعليات المبادرة الرئاسية «مودة» والمعنية بتأهيل الشباب المقبلين على الزواج والمقامة تحت عنوان «المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية الجوانب الاجتماعية والنفسية والشرعية في الحياه الأسرية» طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التضامن الاجتماعي، وتحت إشراف الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس الجامعة، والدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

تدريب عدد 25 من أعضاء هيئة التدريس على «مودة »

وأكد نائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون التعليم والطلاب، في بيان صحفي، أن برنامج مودة يهدف لتدريب 25 من أعضاء هيئة التدريس على فاعليات البرنامج وسيتم بعد ذلك تأهيل طلاب الجامعة

وأوضح أن فاعليات التدريب تمت بقاعة المؤتمرات بكلية الآداب، بمحاضرة للدكتور محمد فوزي والي القائم بأعمال عميد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة دمنهور، وأحمد عباس، المنسق الفني للمبادرة، والدكتورة دينا السعيد أبو العلا والمنسق الإداري.

فعاليات الأنشطة الفنية والاجتماعية بمعسكر الطلاب

وفي سياق متصل استمرت فاعليات الأنشطة الفنية والاجتماعية والعلمية بمعسكر الطلاب الدائم بجمصه لطلاب جامعة المنصورة بتواجد وفود طلاب إدارات النشاط الاجتماعي والرحلات والنشاط الفني والعلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب.

ونظمت إدارة النشاط بطولة الشطرنج «كلاسيك» بحضور الكابتن أمجد الجمل الحكم الدولي بمنطقة الدقهلية للشطرنج بالإضافة لاستمرار فاعليات ورشة عمل لإنتاج لوحات فنيه «الريزن والايبوكسي» وتم عقد مسابقة المعلومات العلمية.

وأجريت الأنشطة بإشراف كل من: عبد المنعم سعد، ومحمد زين العابدين، ومصطفى احمد فرحات، بإدارة النشاط الاجتماعى والنشاط العلمي، وايهاب راضي مدير إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي، وداليا خليفة مدير إدارة النشاط الفني، وعلى عزب، مدير ادارة النشاط الاجتماعي والرحلات، الدكتور محمد صبري سريا، منسق الأنشطة الطلابية ، ومحمد عبد اللطيف، أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.