«منسق مودة بالتضامن»: 360000 مستفيد وإطلاق مبادرة لتدريب المخطوبين

قال ممدوح المصري المنسق التنفيذي لمشروع مودة بوزارة التضامن، إنّ التدريب الميداني للمشروع كشف عن أن معظم الشباب ليست لديهم معرفة بأهداف الزواج بالنسبة لهم، فالشباب قد يتزوج دون معرفة أهدافه من الزواج، أو اقتصار أهدافه على أهداف شخصية دون النظر إلى الطرف الآخر».

برنامج وقائي لتدريب المخطوبين

وأضاف المصري في حوار مع الإعلاميتين آية جمال الدين وأسماء يوسف في برنامج «8 الصبح» على قناة «dmc»، أن هناك ما يسمى الآن مشاكل سنة أولى زواج، والتي تعد أخطر سنة بالعلاقة الزوجية، لأنها تؤثر عليها في المدى البعيد، لافتًا إلى إعداد وزارة التضامن لبرنامج وقائي هدفه تنمية الشباب والفتيات على تأسيس الاسرة على أسس سليمة، مشيرًا إلى إطلاق مشروع مودة مبادرة لتدريب المخطوبين.

الإعداد النفسي وتصحيح المفاهيم أهم محاور إعداد البرامج

وأشار المنسق التنفيذي لمشروع مودة بوزارة التضامن إلى وجود 3 محاور يتم العمل عليها لإعداد البرامج، حيث يتضمن المحور الأول الجزء النفسي والاجتماعي في الحياة الاسرية، ويختص المحور الثاني الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة في الحياة الأسرية، والمحور الثالث الخاص بتصحيح العادات والمفاهيم المغلوطة عن الزواج والزواج من الأديان».

360000 مستفيد من مشروع مودة

وكشف المصري عن عدد المستفيدين من مشروع مودة، حيث وصل عدد المستفيدين من مشروع مودة إلى 360000 مستفيد، وذلك منذ عام 2019 وحتى عام 2022، مشيرًا إلى أن هناك تضافرًا للجهود من مختلف مؤسسات الدولة لدعم المشروع الذي يقدم خدماته بالاشتراك مع عدد من الهيئات مثل وزارة التعليم العالي ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الشباب والرياضة.