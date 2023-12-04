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الاحتلال الإسرائيلي يستهدف سيارتي إسعاف تنقلان مصابين بالفالوجا

كتب:

محمد عزالدين
04:25 م | الإثنين 04 ديسمبر 2023
الأوضاع في غزة

الأوضاع في غزة

قال مدير مرفق إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني، إن مستشفيات شمال غزة ممتلئة بالجرحى والمرضى جراء القصف الإسرائيلي، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأضاف مدير مرفق إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الاحتلال يستهدف سيارات الإسعاف جنوب غزة ويمنعها الوصول إلى المصابين.

وأشار مدير مرفق إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أن سيارات الإسعاف ليس لديها الوقود اللازم لتشغيلها من أجل نقل المصابين في غزة.

وأوضح أن الاحتلال استهدف سيارتي إسعاف في أثناء نقلهما المصابين بمنطقة الفالوجا.

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