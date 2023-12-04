جامعة أسوان تطلق قافلة طبية مجانية لعلاج الشفة الأرنبية والعيوب الخلقية

أطلقت جامعة أسوان بالتعاون مع مستشفى أسوان الجامعي، قافلة طبية مجانية لعلاج حالات الشفة الأرنبية والعيوب الخلقية للأطفال، بإشراف الدكتور أيمن عثمان، رئيس الجامعة وعدد من أطباء المستشفى.

وتأتي القافلة بهدف تقديم الخدمات الطبية والجراحية لأبناء محافظة أسوان، في الوقت نفسه أشادت الدكتورة غادة أبو بدور، الفريق الطبي المصري المتخصص والاستشاري، الذي شارك في هذه القافلة التطوعية لتقديم خدمة إنسانية لأبناء المحافظة.

نائب محافظ أسوان توجه الشكر لإدارة مستشفى أسوان الجامعي

من جانبها قدمت نائب المحافظ الشكر لإدارة مستشفى أسوان الجامعي لتوفير كل السبل والإمكانيات والخدمات اللوجستية والمستلزمات الطبية، وغرف العمليات المجهزة بما يلزم لإتمام أعمال القافلة بنجاح.

القافلة تضمنت تخصصات طبية مختلفة

وأوضح الدكتور أحمد قناوي، رئيس قسم جراحة التجميل بمستشفى أسوان الجامعي، أن القافلة الطبية الجراحية المحانية ضمت العديد من التخصصات، بما في ذلك جراحة التجميل والتخدير والرعاية المركزة وتقويم الأسنان والتخاطب والمعامل الطبية والرعاية الاجتماعية والتسجيل الطبي.

وأشار إلى أن القافلة شهدت إقبالًا كبيرًا، مما سيساهم في تخفيف المعاناة عن أسر المرضى من تحمل أعباء ومشقة السفر إلى محافظات أخرى من أجل العلاج الجراحي التكميلي الإصلاحي للشفة الأرنبية، بالإضافة إلى علاج التخاطب والأسنان بشكل مجاني.

الكشف على أكثر من 300 حالة

وستجري القافلة عددا من الفحوصات اللازمة، مع توقع إجراء تقديم نحو 120 عملية جراحية لمرضى الشفة الأرنبية، بالإضافة إلى توقيع الكشف على أكثر من 350 حالة من قرى ومناطق محافظة أسوان والمحافظات الأخرى خلال فعاليات القافلة.