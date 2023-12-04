تنظيم 4 قوافل طبية لعلاج المرضى الأولى بالرعاية في قرى كفر الشيخ

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة كفر الشيخ، جمعية الأورمان خلال شهر نوفمبر الماضي، في تنظيم 4 قوافل علاجية، استهدفت توقيع الكشف الطبي على مئات المرضى الأولى بالرعاية بقرى مراكز كفر الشيخ.

تنظيم 4 قوافل طبية لعلاج المرضى الأولى بالرعاية

وكشفت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، أنّ تنظيم القوافل العلاجية يتم وفق خطة مسحية تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع مستشفى كفر الشيخ الجامعى، وأنّ المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أنّ تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أنّ يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

ومن جانبه، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنّ الأورمان خلال شهر نوفمبر نظمت 4 قوافل علاجية، حيث تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضي ذهاباً وعودة، بالإضافة إلى صرف العلاج الدوائى لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بدايةً بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، فضلاً عن تسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

تقديم كل أشكال الدعم

وأشار «شعبان»، إلى أنّ الأورمان سعت على مدار السنوات الماضية إلى تقديم كافة أشكال الدعم للأشخاص غير القادرين والأسر الأولى بالرعاية، لافتًا إلى السعي من خلال تقديم الخدمات الطبية إلى تجفيف منابع الإعاقة البصرية عبر تنظيم قوافل طبية موسعة تجوب القرى وتصل بالخدمات العلاجية إلى الأهالي في المناطق الأشد احتياجاً.

جدير بالذكر أنّ جمعية الأورمان قامت بإجراء مسح طبي وتنظيم قوافل طبية علاجية بجميع قرى ومراكز محافظة كفر الشيخ، ونجحت في توقيع الكشف الطبي على ما يقرب من 34 ألف مريض، وإجراء 11 ألف و258 عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم 6 آلاف و286 نظارة طبية للأولى بالرعاية.