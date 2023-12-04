برلمانية: تنظيم مصر لمعرض «إيديكس» فرصة لعرض منتجات الشركات الكبرى

أكدت النائبة الدكتورة سماء سليمان وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ وأمينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن، أن استضافة مصر لفعاليات معرض «إيديكس 2023»، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعد فرصة لاستعراض أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة.

وقالت «سليمان»، في بيان اليوم، إن المعرض يشارك فيه أكثر من 400 شركة عارضة من 46 دولة، ما يوفر فرصة لمصر للاطلاع على أحدث الابتكارات في مختلف المجالات الدفاعية والأمنية.

وأضافت أن المعرض يعد علامة فارقة بين المعارض الدولية الكبرى، ويحرص عليه الصناع وكبرى الشركات، لعرض أحدث ما لديها من معدات.

وأشارت إلى أن نجاح مصر في تنظيم المعرض في نسخته الثالثة، يعكس الثقة الدولية في مصر كقوة إقليمية كبيرة، لديها تقدم تكنولوجي، وتحرص الدول والشركات، على الاطلاع على ما هو جديد لديها، وعرض الجديد لديهم.

ولفتت إلى أن هذه المؤتمرات، تساعد في إحداث رواج سياحي واقتصادي للدولة، في توقيت تنعم فيه مصر بالأمن والاستقرار.

وأكدت «سليمان»، أن المعرض يؤكد على حرص مصر على تعزيز التعاون الدولي في مجال الصناعة الدفاعية والأمنية، ودعم جهود التنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن القومي.