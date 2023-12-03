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سفيرة مصر بالبرازيل: إقبال كثيف وانتظام في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية

كتب:

مريم جاد
05:30 م | الأحد 03 ديسمبر 2023
سفيرة مصر لدى البرازيل

سفيرة مصر لدى البرازيل

أكّدت سفيرة مصر لدى البرازيل، مي طه خليل، أن عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024، تسير بسلاسة وانتظام في اليوم الثالث والأخير لها داخل مقر السفارة بالعاصمة برازيليا.

الانتخابات الرئاسية في البرازيل

أوضحت «خليل» خلال مؤتمر صحفي، عبر خاصية الفيديو كونفرانس بالهيئة الوطنية للانتخابات، بحسب ما أوردت قناة «إكسترا نيوز» اليوم الأحد، أنّ البعثة المصرية بالبرازيل لن تتوان عن توفير جميع التيسيرات وسبل الراحة للناخبين.

وتابعت أنّ الاقتراع بدأ في الموعد المحدد في تمام التاسعة صباحًا، بتوقيت برازيليا دون أي معوقات، مشيرة إلى أنّ الانتخابات بالبرازيل قد بدأت بفارق توقيت خمس ساعات عن مصر.

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