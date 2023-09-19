«الأوقاف» تشيد بدور القوات المسلحة المصرية في عمليات الإنقاذ بليبيا

أشادت وزارة الأوقاف المصرية، عبر صفحتها على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بالدور المهم الذي تقوم به القوات المسلحة المصرية في عمليات الإنقاذ بليبيا جرّاء الإعصار دانيال الذي خلف آلاف الضحايا والمصابين والمفقودين.

الإشادة بموقف القوات المسلحة المصرية

ونشرت وزارة الأوقاف، عبر صفحتها الرسمية رسالة شكر للقوات المسلحة قالت فيها: «تحية لقواتنا المسلحة الباسلة درع وطنها وأمتها حربا وسلماشكرا لأداء أبطالها العظيم المشرف بل المتميز والمتفرد في عمليات الإنقاذ بلبيبا الشقيقة».

عمليات البحث والإنقاذ

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي، على موقع «يوتيوب» قبل قليل، فيديو لعمليات البحث والإنقاذ، والتي تضمنت تقديم الخدمات العلاجية لأهالي ليبيا.

وقال أحد المواطنين المصريين الذين أنقذتهم القوات المسلحة، وتعمل على تقديم الخدمات العلاجية له، في الفيديو: «أشكر ربنا الأول، ثم أشكر الرئيس السيسي، والجيش المصري حتى أصغر جندي فيه على الرعاية والاهتمام للرعايا المصريين في أي مكان».