«برلمانيون»: منتدى شباب العالم يسعى لتحقيق السلام وحماية ضحايا الحروب

قالت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، إن انطلاق فعاليات النسخة الخامسة والاستثنائية من منتدى شباب العالم، تأتي استكمالا لجهود المنتدى خلال السنوات الماضية، ودوره المحوري في مختلف القضايا الدولية والإقليمية، وكذلك مجهوداته في إرساء السلام، خاصة في ظل إطلاقه لمبادرة «شباب من أجل إحياء الإنسانية».

توحيد الجهود الدولية

أضافت عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، أن إدارة منتدى شباب العالم من خلال هذه النسخة الاستثنائية، تستهدف توحيد الجهود الدولية والشبابية، في مواجهة التحديات الحالية، وتعزيز المساعي نحو تحقيق السلام العالمي، والعمل كذلك على حماية ضحايا الحروب والنزاعات في كل مكان وتحقيق السلام والعدالة في دول العالم.

وأشادت النائبة حياة خطاب، بالجلسات النقاشية وورش العمل التي جرى عقدها على مدار أمس واليوم، لمناقشة تداعيات الصراعات والحروب المسلحة على الإنسانية، وكيفية الخروج من دائرة الحرب إلى النمو الاقتصادي، والمساعدات الإنسانية، التي تعد بمثابة جسر الأمل في الأزمات، مشيرة إلى أهمية الزيارة التي جرى تنظيمها إلى النصب التذكاري لمنتدى الشباب، من مختلف الجنسيات، ومشاركتهم للقصص المختلفة، وتوجيههم العديد من الرسائل من أجل السلام.

وقالت النائبة نشوى رائف، عضو مجلس النواب، إن مصر أرض السلام، ودائمًا تفتح ذراعيها لشعوب العالم وتستقبل الجميع وتحتضنهم من مختلف الفئات ومن كل لون وجنس، فهي مهد الحضارات ورمز الأمن والأمان والاستقرار، ومن ثم كان استمرار انعقاد منتدى شباب العالم، الذي انطلقت نسخته في عام 2017، وما زال مستمرًا حتى الآن خير دليل على ذلك.

أهمية منتدى شباب العالم

وأكدت في بيان لها اليوم، أن منتدى شباب العالم يفتح الأفق بين شعوب العالم للتعارف وتبادل الأفكار والرؤى والمختلفة في الموضوعات والملفات المختلفة، ويسمح بالتقارب بين الجنسيات والخبرات، الأمر الذي يعزز من مبادئ السلام والإيخاء والمحبة بين الأجيال المتعاقبة والتي تحرص عليه مصر دائمًا عبر العصور في مناخ يسوده التناغم والتفاهم بين مختلف ثقافات العالم.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن انطلاق نسخة منتدى شباب العالم هذا العالم تحت شعار «شباب من أجل إحياء الإنسانية»، ثمار طبيعية لانعقاد المنتدى عبر هذه السنوات.

وأشارت إلى أن ورش العمل والجلسات التفاعلية التي ينظمها المنتدى، من شأنها توحيد الجهود الدولية والشبابية، في مواجهة التحديات الحالية، وتعزيز مساعي السلام العالمي، وطرح خطط لحل النزاعات، وخرائط لدعم السلام، والحفاظ على حقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم.