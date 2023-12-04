طرح شنطة سلع غذائية بـ100 جنيه ضمن مبادرة «خفض الأسعار» في ملوي

تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بطرح السلع الأساسية بأسعار مخفضة، والتوسع في منافذ ومعارض بيع السلع الغذائية ضمن مبادرة «خفض الأسعار» وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لرفع العبء عن كاهل المواطنين، لضبط الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق.

مناقشة إمكانية توزيع شنط السلع الغذائية

عقد اللواء أركان حرب وكيل الوزارة أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، اجتماع مع الجمعيات الأهلية بمركز ومدينة ملوي، وبحضور نواب رئيس المركز، ومديري إدارة التضامن وإدارة التموين، وذلك لمناقشة إمكانية وكيفية توزيع شنط السلع الغذائية المدعمة لكل المواطنين المستحقين، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية بالمركز والمدينة وتحت إشراف إدارة التضامن وإدارة التموين.

طرح شنطة سلع غذائية بسعر 100 جنيه

وفي هذا السياق، أوضح مسؤول التموين والتضامن بأنه سيتم طرح شنطة سلع غذائية بسعر 100 جنيه تحتوي على «2 كيلو سكر وكيلو أرز وكيلو مكرونة وكيس ملح وباكو شاي»، لتوزيعها على المواطنين، من خلال الجمعيات الأهلية وتحت إشراف التموين والتضامن، لضمان وصول السلع المدعمة للمواطنين المستحقين، وذلك في إطار تفعيل مبادرة «خفض الأسعار».