محافظ أسيوط يوجه بزيادة منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، ضرورة التعاون والتنسيق بين كل الجهات المعنية، سواء الحكومية أو غير الحكومية أو مؤسسات المجتمع المدني، لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كل ربوع المحافظة، لافتاً إلى الاهتمام الذي توليه الحكومة بتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية بمختلف أنواعها بكميات وفيرة ولمدة زمنية مناسبة لسد مطالب واحتياجات المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم ومحاربة جشع بعض التجار.

توافر السلع الغذائية

واطمئن المحافظ، خلال لقائه ممدوح حماد وكيل وزارة التموين ونشأت إسكندر مدير فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بأسيوط، على توافر السلع الغذائية المختلفة، خاصة الأساسية منها، وتوافر مخزون السلع الاستراتيجي، موجهاً ببذل مزيد من الجهد لتأمين توافر المواد والسلع بأسعار مناسبة ومراقبة المخزون السلعي خاصة الاستراتيجي منها طوال الوقت ومتابعة حركتها وتوفير كافة المنتجات والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والخضروات بالمراكز والمنافذ الثابتة والمتنقلة بأسعار مناسبة للمواطنين.

احتياجات المواطنين

وشدد المحافظ على ضرورة زيادة أعداد المنافذ الثابتة والمتحركة المنتشرة بالمراكز والأحياء، لتوفير احتياجات المواطنين ودعمها بالسلع اللازمة لسد الاحتياجات وضمان وصول الخدمة بالشكل اللائق والمناسب بكل الأماكن خاصة مع جودة المنتجات والخدمات المقدمة من فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة الذي يقدم كافة أنواع السلع على اختلاف درجاتها وأسعارها بحيث تناسب جميع المستويات مشيراً إلى تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ مبادرات أو فعاليات تهدف إلى تقديم خدمات وتلبي احتياجات المواطنين وتعمل على محاربة جشع بعض التجار من ضعاف النفوس والحد من الاحتكار والاستغلال .