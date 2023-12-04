الحكومة الأردنية تدعو إلى إنهاء «الحصانة» الممنوحة لإسرائيل بقتل الفلسطينيين

قال مهند مبيضين، الناطق باسم الحكومة الأردنية، إن اجتماعات ملك الأردن مع الغرب كسرت السردية الإسرائيلية، موضحا أن إسرائيل ما زالت تحظى بالرعاية وتأخذ موافقات على أشهر من استئناف القتال لإحداث أكبر دمار، وهو ما تحدث عنه الأردن بشكل واعٍ.

حصانة دولية تحظى بها دولة الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف مبيضين، خلال لقاء خاص عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن رئيس الوزراء الأردني ناقش هذا الأمر في أكثر من مقابلة عن وجوب إنهاء «الحصانة الدولية» التي تحظى بها دولة الاحتلال من قبل بعض الدول الغربية.

الموقف القانوني الذي أبدته الحكومة الأردنية كان قائما على الأخلاق

وأوضح الناطق باسم الحكومة الأردنية، أن الموقف القانوني الأردني الذي أبدته الحكومة الأردنية كان قائما على الأخلاق والقيم الإنسانية والحجة القانونية، حيث أكدت بلاده أنها تسعى جاهدة إلى إنهاء الحصانة الممنوحة لإسرائيل بقتل الناس من شرعية دولية منعت قرارا في مجلس الأمن يتحدث عن وقف الحرب ويدين هذه الحرب، لذلك عملت بلاده على استصدار قرار أممي لمواجهة الهيمنة الإسرائيلية المدعومة من بعض الدول.