رئيس جامعة الدلتا: برنامج «تكافؤ الفرص» يهدف إلى التوعية بقضايا تمكين المرأة

شاركت طالبات جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربي السيد كشك، في فعاليات البرنامج التدريبي لإعداد القادة العام «تكافؤ الفرص»، والذي يعقد تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، تحت شعار رائدات المستقبل، وذلك بمشاركة 200 طالبة من الجامعات التكنولوجية، في الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر الجاري.

تمكين المرأة ومكافحة العنف والتطرف

ويهدف البرنامج إلى التوعية بقضايا تمكين المرأة ومكافحة العنف والتطرف، وكذلك التغذية السليمة والصحة الإنجابية، إلى جانب توضيح دور المجلس القومي للمرأة في مواجهة القضايا المجتمعية، بالإضافة إلى محاضرات حول قضايا الطلاق والخطاب الديني المعتدل ودور الإعلام في بناء الوعي لدى المجتمع المصري، وتضمن البرنامج أنشطة ثقافية وفنية ورياضية.

مشاركة الشباب في الملتقيات

ومن جانبه، أكد رئيس الجامعة، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمرأة وقضاياها المختلفة وتعزيز مكانتها والتي أصبحت أيقونة العمل المجتمعي، خاصة في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بالمرأة ودعمها في مختلف المجالات، وتعزيز حقوق وحريات المرأة وتنميتها وحمايتها، فضلا عن نشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز.

وأشار رئيس الجامعة إلى اهتمامه الدائم والمستمر بمشاركة الطلاب بالملتقيات التي ينظمها معهد إعداد القادة بين الجامعات المصرية تشجيعًا للطلاب وإعدادهم كقادة للمستقبل، لكي يكونوا قادرين على تحمل المسئولية وإكسابهم مختلف الخبرات، وذلك في إطار اهتمام الجامعة ببناء الشخصية المتكاملة للطلاب وتعزيز قدراتهم على الابتكار والتميز.