رئيس جامعة المنوفية يفتتح المهرجان الكشفي والإرشادي للجوالة

افتتح الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، المهرجان الكشفي الأربعون والإرشادي الرابع والعشرون، بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وذلك بأرض المجمع الأوليمبي للرياضات المائية.

بدء المهرجان الكشفي والإرشادي لجوالة المنوفية

شارك في المهرجان 11 كلية من كليات الجامعة وهم، التمريض والآداب والهندسة والذكاء الاصطناعي والعلوم الصحية والتجارة والزراعة والتربية والتربية الرياضية والتربية النوعية والطب البيطري.

ويقام المهرجان تحت إشراف الدكتور محمد شاهين مدير عام رعاية الطلاب والدكتور وليد حسين طلعت مدير إدارة الجوالة بالجامعة.

بدأت الفعاليات بالقرآن الكريم بصوت الطالب محمد علي الشبيني، ثم كلمة قائد المهرجان وطابور عرض الكليات المشاركة وتسليم أعلام المهرجان ورفعها، ثم أطلق الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة إشارة بدء المهرجان ورفع علم مصر والجامعة على أرض المخيم بمشاركة عدد من طلاب مدرسة التربية الإسلامية ومدرسة المساعي المشكورة بشبين الكوم.

القاصد: حريصون على تأهيل الطلاب علمياً وثقافياً ورياضياً

وتفقد رئيس جامعة المنوفية، أراضٍ الجوالة وحرص على التقاط الصور التذكارية مع جوالي وجولات الجامعة، لتحفيزهم وتشجيعهم على مواصلة العمل والتنافس الشريف.

وأشاد «القاصد»، بالمهرجان الكشفي ومعروضات الطلاب بالكليات المختلفة، موضحا أن جوالي الجامعة يتنافسون في 6 مجالات هي، المجال الديني ومجال القيم والاتجاهات، والمجال الكشفي والإرشادي، والمجال الثقافي، والمجال الفني والمعارض، ومجال الخدمة العامة، ومؤكدا حرص الجامعة على تأهيل الطلاب علمياً وثقافياً ورياضياً، وتحفيزهم على ممارسة الأنشطة المختلفة ودعم الطلاب المبتكرين.