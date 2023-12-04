9 أطعمة تساعد في خفض مستوى الكوليسترول بالجسم.. احرص على تناولها

يلعب النظام الغذائي دورا مهما في خفض الكوليسترول، حيث يؤثر مستوى ونوع الكوليسترول على الحالة الصحية، فالنسبة المرتفعة تضر بصحة الإنسان، أما المنخفضة فتؤدي إلى الإصابة بالجلطات الدماغية وتؤثر على عضلة القلب، وهناك 9 أطعمة تؤدي إلى خفض مستوى الكوليسترول في الجسم، وفق موقع «مايو كلينك» الطبي.

الدكتور محمد حسين، أخصائي الجهاز الهضمي، أكد لـ«الوطن»، أن هناك أطعمة يمكن أن تساعد في خفض مستوى الكوليسترول في الدم، بينها نوع من أنواع الأرز وبعض المكسرات، والأسماك والثوم وغيرها، وهي كالتالي:

1- الأرز الأحمر

الأرز الأحمر منخفض السعرات الحرارية وفق «حسين»، مؤكدا أنه يجب أن يكون مدرجا في النظام الغذائي حيث يحتوي على مادة تشبه من الناحية الهيكلية الستاتينات التي تخفض مستوى الكوليسترول.

2- حبوب الشوفان

تحتوي حبوب الشوفان على ألياف قابلة للذوبان تقلل مستويات الكوليسترول الضار وتوجد هذه الألياف القابلة للذوبان بما يتراوح بين 3 إلى 4 جرامات من الألياف.

3- البقوليات والقرنبيط

البقوليات والقرنبيط من الأطعمة التي تحتوي على ألياف تساعد في خفض مستوى الكوليسترول في الدم، وفق أخصائي الجهاز الهضمي، فضلا عن أنها غنية بالفيتامينات التي يحتاجها الجسم.

4- المكسرات

تحتوي أنواع المكسرات على ما يحتاجه الجسم من أحماض دهنية، تعمل على تخفيض مستوى الكوليسترول الضار، لذلك يجب تناولها بانتظام.

5- المأكولات البحرية

تحتوي الأسماك الدهنية والمأكولات البحرية على أحماض أوميجا 3 الدهنية غير المشبعة، التي لها تأثير مفيد في عملية التمثيل الغذائي، وتقلل من مستوى الكوليسترول الضار، فضلا عن أنها تخفض نسبة الكوليسترول في الدم.

6- الثوم يساعد في خفض الكوليسترول

يحتوي الثوم على مواد نشطة بيولوجيا تساعد على خفض مستوى الكوليسترول وضغط الدم، لذلك ينصح به من يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول.

7- فاكهة العنب

ينصح الأطباء بتناول العنب للوقاية من تصلب الشرايين، حيث يخفض مستوى الكوليسترول الضار ويرفع مستوى الكوليسترول الجيد في الجسم.

8- القهوة وفول الصويا من الأطعمة التي لها تأثير مفيد على الكوليسترول وتساعد في خفضه.

9 - الزيوت النباتية

الزيوت النبايتة غنية بأحماض أوميغا 6 الدهنية غير المشبعة، التي تقلل من مستوى الكوليسترول الضار في الجسم.