جمال شعبان: كثرة المشي للمساجد تقلل الكوليسترول وتضبط كهرباء القلب

حذر الدكتور جمال شعبان أستاذ القلب وعميد معهد القلب الأسبق من متلازمة الكرسي، والتي يعاني فيها الأشخاص من عدم الحركة مطالبًا بالحركة، مشددًا على أن الحركة هي تيمة الحياة.

هناك أسباب متعددة للصداع

وأوضح شعبان خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامج «بالخط العريض»، المذاع عبر فضائية «الحياة» أن الشمس والقمر والأفلاك والكون بأكمله يدور مستعينًا بقول الله تعالى «كُلّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ» وأن الخالق سبحانه أمر بالسعي والحركة في آيات مثل «وامشوا في مناكبها» و«سيروا في الأرض».

وأكد شعبان أن المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أوصى بكثرة الخطى للمساجد وأشار أنها ترفع الحسنات وتحط السيئات مضيفًا «هي أيضًا بتقلل الكوليسترول الضار وبتظبط ضغط الدم وبتحسن كهرباء القلب وبتزود هرمونات السعادة».

وأشار إلى أن هناك هرمونات متخصصة في السعادة مشددًا على أن الإنسان يجد قمة السعادة في العطاء، وأن أبسط ما يستطيع الإنسان أن يشارك به في العطاء هو الإبتسامة والتي جعلها الله صدقة لكل إنسان يبتسم في وجه أخيه الإنسان.