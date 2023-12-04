الاحتلال الإسرائيلي يقصف مدرستين تؤويان نازحين في غزة.. وسقوط 50 شهيدا

جددت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها على قطاع غزة، إذ استهدفت مدرستين تؤويان نازحين في حي الدرج بمدينة غزة، مساء اليوم الاثنين، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 50 مواطنا، وإصابة المئات، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

قصف مدارس تؤوي نازحين

وكانت طائرات الاحتلال ومدفعيته قصفت مدرستي صلاح الدين التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، والشهيد اسعد الصفطاوي في حي الدرج بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 50 نازحا على الأقل وإصابة المئات.

وجرى نقل عشرات الشهداء والمصابين من المدرستين إلى المستشفى المعمداني في حي الزيتون المجاور في مدينة غزة.

طواقم الإسعاف تواجه صعوبة في الوصول إلى الجرحي

كما أن طواقم الإسعاف تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى المدرستين المستهدفتين لإخلاء الشهداء والمصابين؛ نظرا لكثافة القصف المدفعي في تلك المنطقة.

يشار إلى أن مركزي الإيواء في مدرستي صلاح الدين والشهيد أسعد الصفطاوي في حي الدرج بمدينة غزة، يتلقيان الرعاية من جمعية البركة الجزائرية.