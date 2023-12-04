163 عرضا في الموسم الجديد لنوادي المسرح بقصور الثقافة

تستعد الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، لبدء عروض «نوادي المسرح» في الموسم الجديد، التي يُقدم من خلالها مجموعة من العروض المسرحية من مختلف أقاليم مصر، لعدد من الشباب المبدعين.

ووقع الاختيار على 163 عرضا مسرحيا على مستوى الأقاليم الثقافية الستة، ضمن خطة نوادي المسرح للعام 2023- 2024، عقب انتهاء لجان التحكيم، من مشاهدة مشاريع النوادي المقدمة في نوڤمبر الماضي.

وحرصت الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، هذا العام على مراعاة اختيار عروض مسرحية من مختلف المحافظات، بهدف تقديم خدمة ثقافية متميزة للجمهور، من خلال منتج مسرحي يصل إلى كافة المحافظات، تنفيذا لمبدأ العدالة الثقافية ولإبراز المواهب الشابة في المجال المسرحي، بمنحها فرصة التعبير والإبداع أيا كانت الجودة الفنية.

يذكر أن عروض نوادي المسرح من إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ومن المقرر أن تقدم خلال إجازة منتصف العام الدراسي الحالي، بالتنسيق مع الأقاليم الثقافية، وبإشراف الفنان شاذلي فرح وكيل الإدارة العامة للمسرح، والمخرج محمد الطايع مدير النوادي.