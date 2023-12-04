تقرير لـ«القاهرة الإخبارية» عن خطة إسرائيلية لغزة.. «خريطة خبيثة تثير المخاوف»

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الاثنين، تقريراً تليفزيونياً بعنوان «خطة إسرائيلية خبيثة لقطاع غزة.. خريطة تثير المخاوف»، تزامناً مع استمرار العدوان المتواصل لجيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر الماضي.

الاحتلال يرفض التخلي عن مخططات التهجير

أشار التقرير إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لم يتخل عن مخططاته، رغم كل الأصوات المنددة والرافضة بشدة لأية محاولات لتهجير سكان قطاع غزة، ويصر على المضي قدماً في تنفيذ تلك المخططات، واحدة تلو الأخرى.

وفي الفصل الثاني من الحرب، كشف الاحتلال الإسرائيلي عن خريطة لتقسيم القطاع إلى مئات المربعات السكنية، بلغت 2300 مربعاً بما في ذلك جنوب غزة، فقسم جيش الاحتلال قطاع غزة إلى شطرين، شمالي وجنوبي، وجزأهما إلى مربعات تم ترقيمها، وحدد الأماكن التي سيستهدفها، لكي يتمكن السكان من إخلائها مسبقاً، حسب زعمه.

تحويل قطاع غزة إلى قطاع نازحين

وأثارت هذه الخريطة مخاوف من أن يكون ذلك تمهيداً لخطط طويلة لجيش الاحتلال في قطاع غزة، تقوم على العمل من مربع لآخر.

ووفقًا لصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، فإن الخطة الإسرائيلية الجديدة حولت القطاع بأكمله إلى نازحين، وتسببت في تكدس بشري لا مثيل له على الإطلاق، حيث إن 80% من سكان القطاع نزحوا من الشمال إلى الجنوب.