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مراسل «إكسترا نيوز»: وصول المساعدات إلى قطاع غزة من جميع النواحي

كتب:

مريم جاد
06:02 م | الإثنين 04 ديسمبر 2023
عوض غنام مراسل اكسترا نيوز

عوض غنام مراسل اكسترا نيوز

قال عوض غنام مراسل «إكسترا نيوز»، إن هناك استمرار في دخول المساعدات لقطاع غزة عبر معبر رفح، وهناك اصطفاف عدد كبير من السيارات لا يمكن رؤية نهايته.

وصول المساعدات إلى غزة

أضاف «غنام» خلال لقاء على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه أتت المساعدات من المحور البري الذي تترأسه مصر، والمحور الثاني «مطار العريش» الذي يستقبل الطائرات التي تأتي من كل أنحاء العالم، وميناء العريش أيضا.

ولفت إلى وجود لقاء مع محافظ سيناء مع أحد الأشخاص المرموقة بإيطاليا، التي سعت إلى إرسال المساعدات بالبحر، مشيرا إلى أصوات القصف الموجودة بقطاع غزة، ووجود بيان من منظمة الصليب الأحمر، يؤكد استمرار إسرائيل في انتهاك قطاع غزة.

وتابع أن اليوم دخل إلى الجانب الآخر، وفد من الصليب الأحمر، وكان أول من وصل في الساعات الأولى من الهدنة، ودخول نحو 27 مصابا فلسطينيا، ونقلهم إلى المستشفيات.

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