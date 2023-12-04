جامعة مطروح تنظم مؤتمرا للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

نظمت جامعة مطروح، اليوم الإثنين، مؤتمرا بعنوان «إيجابية المشاركة وحب الوطن»، برعاية الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة، وحضور الدكتور محمود عباس القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عبد العظيم مدير فرع دار الإفتاء المصرية وعمداء الكليات والوكلاء، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب، وذلك بالحرم الجامعي الجديد بالكيلو 9 شرق مدينة مرسى مطروح.

دعوة للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية

ودعا رئيس جامعة مطروح الجميع إلى ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية كواجب وطني ووفقًا للحق الدستوري ولتحقيق الديمقراطية، مؤكدا أن حب الوطن لا يترجم بالكلمات ولكن بالأفعال، حتى نثبت للعالم أجمع انتمائنا لوطننا الحبيب مصر من خلال الإدلاء الحر بأصواتنا داخل الصناديق الانتخابية، حيث ينظر إلينا العالم في هذا العرس الديموقراطي الذي سيشارك فيه شعبنا العظيم للحفاظ على مكتسباته في ظل الظروف والمتغيرات الحالية التي يشهدها العالم، مشيرًا أن بلدنا الحبيب مصر تستحق المشاركة الإيجابية؛ لاستكمال المشروعات القومية العملاقة التي تشهدها البلاد والمضي قدمًا نحو الجمهورية الجديدة ولتنمية مستدامة، ولن يتم ذلك إلا من خلال إبداء الرأي، مشيدًا بالإقبال المتميز الذي شهدته الانتخابات الرئاسية بالخارج، وضرب العاملون بالخارج أروع أمثلة الانتماء وحب الوطن وممارسة حقهم الدستوري وأداء واجبهم الوطني بالتصويت في هذه الانتخابات.

الوطن أمانة في أعناق الجميع

وقال رئيس جامعة مطروح، إن هناك ثقه في جميع منسوبي الجامعة وطلابها، ومدى إيجابيتهم وولائهم وانتمائهم للوطن الغالي مصر، وأن هذا الوطن أمانة في أعناق الجميع.

المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني

وأكد الدكتور محمود عباس أن مصر بقعة مباركة وجرى تكريمها بذكرها في القرآن، وأن الحروب والصراعات تحدنا من كل جانب، والمشاركة في انتخابات الرئاسة واجب وطني يتطلب مشاركة الجميع، وتحري أعلى درجات الدقة في الاختيار.

الإيجابية تساهم في بناء المجتمع

وأوضح الدكتور أحمد عبد العظيم رئيس فرع دار الإفتاء بمطروح، أن الحدث المهم الذي تعيشه بلادنا حاليا هو الانتخابات الرئاسية، وديننا الحنيف حثنا على الإيجابية والتفاعل، فإذا ما ذكر الإيمان لا بد أن يقترن بالعمل الصالح الذي يمثل الإيجابية بما يساهم في بناء المجتمع ورعاية شئون البلاد والعباد، وأن المشاركة الإيجابية لها أجر كبير.