تنسيقية شباب الأحزاب تنظم مؤتمرا حول أهمية المشاركة في الانتخابات بطنطا

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالتعاون مع جامعة طنطا، مؤتمرًا حول أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقرر إجراؤها مطلع الشهر المقبل، وذلك بعنوان «المشاركة حياة».

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، وأعضاء هيئة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومنسقة حياة كريمة بالغربية، وعمداء الكليات والمعاهد بجامعة طنطا، وأعضاء هيئة التدريس، والآلاف من الطلاب والطالبات.

الانتخابات رسالة للعالم

وأكد الحضور في كلمتهم أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والنزول إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بالصوت من أجل الحفاظ على البلد، وتوصيل رسالة للعالم أجمع بأن الشعب المصري شعب يتمتع بالوعي السياسي وممارسة حقوقه، وأنه لا يتخلى أبدًا عن حقه الدستوري والتعبير عن رأيه واختيار من يمثله.

الشعب سيقول كلمته

واستعرض الحضور الأزمات والمعوقات التي واجهتها مصر منذ ثورة 2011، وما شهدته من أحداث ومؤامرات دولية وداخلية، ولكن كان للشعب المصري كلمته ووقف ضد هذه المؤامرات والمعوقات وأصر على الإصلاح والوقف بجوار قيادته السياسية، وحماية بلده ووطنه، وبالفعل كان الحلم ببدء مرحلة جديدة من التطوير والتنمية، مطالبين بالنزول إلى لجان الانتخابات الرئاسية المقبلة والمشاركة في العرس الديمقراطي، وأن كل صوت انتخابي مهم جدآ بغض النظر عن اختياره اسم المرشح.