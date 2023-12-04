محافظ الغربية يؤكد أهمية المشاركة الانتخابية لرجال الأعمال

ترأس الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، بديوان عام المحافظة، الاجتماع الدوري للمجلس الاقتصادي الاجتماعي بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، الدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المهندس علي عبدالستار السكرتير العام المساعد، النائب طلعت عبدالقوي عضو مجلس النواب، النائب محمود الشامي عضو مجلس النواب، النائب محمد عريبي عضو مجلس الشيوخ، ممثلين عن جامعة طنطا، ممثلين عن رجال الأعمال الفاعلين بالمحافظة، ممثلين عن جمعية المستثمرين بالغربية، ممثلين عن التكتلات الاقتصادية بالمحافظة، ممثلين عن القيادات المجتمعية بالغربية، ممثلين عن الغرف الصناعية والتجارية وممثلين عن الجمعيات الأهلية.

الخطط الاقتصادية

ورحب محافظ الغربية في بداية الاجتماع بجميع الحضور، مؤكدا أهمية دور المجلس في التعاون في وضع الرؤى والخطط الاقتصادية للمحافظة، والعمل على دعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين، وتذليل أي معوقات.

المشاركة الانتخابية

وطالب محافظ الغربية الحضور خلال الاجتماع بتوعية رجال الأعمال وأصحاب المصانع والعمال بأهمية المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية، موضحا جهود المحافظة في تحفيز المواطنين للمشاركة في الانتخابات، ومستعرضا البروشورات التي تقوم المحافظة بتوزيعها خلال حملتها التوعوية للموطنين في جميع أنحاء المحافظة.