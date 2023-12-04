تراجع مفاجئ في أسعار الذهب الآن.. انخفاض الجرام عيارة 21 بقيمة 55 جنيها

حالة من الانخفاضات المتتالية شهدها سعر جرام الذهب في محال الصاغة بالأسواق المصرية مساء اليوم الاثنين، بالرغم من انخفاض طفيف بسعره في البورصة العالمية، فمع بداية تعاملات اليوم الأثنين، انخفض سعر جرام الذهب في الأسواق بقيمة وصلت لـ5 جنيهات للجرام، ومع بدء ساعات المساء انخفض سعر الجرام عيار 21 بمقدار 55 جنيهاً، ليسجل حالياً في الأسواق 2760 جنيهاً، بعد أن وصل إلى 2815 جنيهاً قبل ساعات، وفقاً لأسعار الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

وتشهد بعض محال الصاغة إقبالاً ملحوظاً من المواطنين، خاصة مع بدايات ساعات المساء، لشراء المشغولات والسبائك والجنيهات الذهبية، حيث انخفض سعر الجنيه الذهب هو الآخر بنحو 400 جنيه، حيث وصل سعره حالياً إلى 22080 حينهاً، بعد أن كان يباع منذ ساعات بمبلغ 22520 جنيه.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الاثنين والتي جاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 21

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً، 2760 جنيهاً، بدون مصنعية أو ضريبة القيمة المضافة.

سعر جرام الذهب عيار 24

- كما يسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة، بدون ضريبة، 3154.5 بعدما كان 3217 جينهاً، بانخفاض 62.5 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18

- أما سعر جرام الذهب عيار 18 وصل في محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة إلى 2365 جنيهاً للشراء.

أسعار الذهب في مصر

.- فيما يسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الاثنين، 1845 جنيهاً.

سعر الجنيه الذهب والأونصة

- وعن سعر جنيه الذهب في منتصف تعاملات اليوم الاثنين، فقد وصل إلى 22080 جنيهاً.

- وبالنسبة لسعر الأونصة يسجل 2026 دولار، بانخفاض 3 دولار.