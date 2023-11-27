«شعبة الذهب» تعلن موعد طرح أول ماكينة ATM لتداول المعدن الأصفر

هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للذهب، إن إنشاء أول ATM لتداول الذهب في مصر مازالت حتى الآن مجرد دراسة لماكينة تشبه في طريقة عملها تلك الخاصة ببيع المشروبات الغازية أو الشيكولاته والمنتشرة في عدد من المولات التجارية أو صالات المطارات.

«جيد»: عملية الشراء ستتم عبر الكارت الائتماني

وأضاف «جيد»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الماكينة مازالت حتى الآن مجرد دراسة، حيث تعتمد الفكرة العامة الخاصة بها في آلية عمل ماكينات مشابهة لها لبيع منتجات مختلفة، مشيرا إلى أن الماكينة ستوفر للمواطن سهولة في شراء السبائك الذهبية والجنيهات الذهبية وما إلى ذلك، حيث يتم الشراء منها عبر الكارت الائتماني «الفيزا كارت».

وأوضح أن الماكينة ستوفر لعملائها سهولة في الاستخدام وشراء ما يريدونه دون تدخل للعامل البشري على الإطلاق، حيث أن الماكينة لاتزال تحت التجربة ومن ثم سيتم تحديد أماكن انتشارها على مستوى الجمهورية، ذلك بعد إتمام عملية دراسة الجدوى الخاصة بها، «فيه تفاصيل كتير مازالت تحت الدراسة».

وأكد أن الميزة الأساسية الخاصة بالماكينة الجديدة هي أن يشتري العميل ما يريده بسهولة ويسر ودون تدخل عوامل بشرية، حيث سيتمكن العميل من وضع الكارت الائتماني الخاص به ثم تحديد ما يريد شراءه منها: «لم يتم أخذ القرار الخاص بشأنها حتى الآن».