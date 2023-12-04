إنجازات «صحة البحيرة» خلال الـ9 سنوات الماضية.. توفير 636 ماكينة غسيل كلوي

استعرض الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، ما تم من إنجازات في القطاع الصحي بمحافظة البحيرة خلال الـ9 سنوات ماضية، وذلك خلال ندوة «حكاية وطن» بقصر ثقافة دمنهور اليوم.

وجاءت الإنجازات على النحو الآتي:

- بالنسبة للغسيل الكلوي، فقد حدثت طفرة ما بين عامي 2014 و2023، حيث إنّ المحافظة كانت تمتلك 338 ماكينة غسيل كلوي، وأصبح هناك 636 ماكينة، بالإضافة إلى 106 ماكينات احتياطية، كما تم استحداث غسيل طوارئ وفصل البلازما.

إنجازات «صحة البحيرة» في العلاج الطبيعي

- وفيما يتعلق بالعلاج الطبيعي، تم رفع كفاءة 10 أقسام وتطوير 10 أقسام أخرى في المستشفيات، واستحداث 6 أقسام في الوحدات الصحية بالريف والقرى.

- وبالنسبة لقطاع الرعاية الأساسية، فقد تم إحلال 67 وحدة رعاية أساسية تابعة لخطة الدولة، و123 وحدة تابعة لحياة كريمة بواقع 38 وحدة بدمنهور و34 وحدة بكفر الدوار وأبو حمص و29 بحوش عيسى وأبو المطامير، و9 وحدات بوادي النطرون.

- وبالنسبة للمستشفيات، تم استلام العيادات الخارجية بمستشفى بدر المركزي وتشغيلها تجريبيًا، وجاري استلام باقي الوحدات خلال الفترة المقبلة، كما تم تشغيل العيادات الخارجية الجديدة بمستشفى إيتاي البارود.

وأوضح وكيل صحة البحيرة أنه سيتم إنشاء 5 مستشفيات جديدة، بينها مستشفى أبو حمص بتكلفة مليار و100 مليون جنيه، ومستشفى حوش عيسى بتكلفة مليار و200 مليون جنيه، وكذلك مستشفيات أبو المطامير وكفر الدوار المركزي و شبراخيت، سواء عن طريق الوزارة أو حياة كريمة.

مجال السكتات الدماغية

- وتم استحداث وحدات السكتات الدماغية وأصبح هناك 5 وحدات في البحيرة، وبالنسبة لأسِّرة العناية، أصبح عددها 324 سريرا بزيادة بنسبة 400%، بالإضافة إلى 335 جهاز تنفس صناعي حاليًا، و311 حضّانة.