ضبط 27 مخالفة متنوعة في المخابز الأسواق بالدقهلية

أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن قيام المديرية بشن حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز، وتمكنت من ضبط 27 مخالفة، وتم تحرير محاضر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حملا تموينية مكثفة على الأسواق والمخابز

وأوضح وكيل تموين الدقهلية، في بيان له، أن الحملات التموينية جاءت بناء على تعليمات الدكتور الوزير علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية، إذ تشكلت اليوم العديد من الحملات الرقابية بالإدارات التموينية التابعة لتنفيذ التعليمات الصادرة من الوزير بخصوص الرقابة على المخابز والأسواق.

وأضاف أنه جرى تكليف حملات المديرية، بالاشتراك مع مديري الإدارات للمرور على الأسواق والمخابز في بندر المنصورة وبلقاس وتمي الأمديد.

ضبط مخالفات تموينية

وأشار أن الحملات قامت بتحرير عدد من المخالفات كالآتي:

- محضر عدم وجود قائمة بيانات.

- محضر عدم إعطاء بون صرف.

- 3 محاضر عدم نظافة أدوات العجين.

- 6 محاضر عدم مطابقة للمواصفات.

- 10 محاضر نقص وزن.

- محضر عدم إعلان عن الأسعار.

- محضران سلع مجهولة المصدر.

- 3 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي.