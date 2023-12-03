تحرير 55 محضرا في حملات تموينية بالإسماعيلية

شهدت محافظة الإسماعيلية، على مدار الساعات القليلة الماضية حملات مكثفة على الأسواق لمراقبة الأسعار والتفتيش على المحال التجارية، بالتنسيق مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ومديريات التموين والتجارة الداخلية في المراكز والأحياء.

واستهدفت حملة مكبرة في الإسماعيلية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، وشرطة المرافق، وأقسام البيئة والمحلات والإشغالات أسفرت عن تحرير 7 محاضر عدم وجود لافتة إعلان أسعار تابع للتموين، ومحضري عدم صلاحية و7 محاضر عدم وجود شهادة صحية تابعة للصحة.

كما حررت الحملة 10 محاضر نظافة تابعة للصحة و3 محاضر إغلاق دون ترخيص، ومحضر خطر داهم على صحة المواطنين ومحضر إجراءات غذائية تابع لهيئة سلامة الغذاء، و محضر إنذار بيئة تابع للحي.

حملة مكبرة في القنطرة غرب

وقال بيان رسمي لديوان محافظة الإسماعيلية إنه تنفيذا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب حملة على المخابز ومحلات البقالة والمطاعم بنطاق المركز.

وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر عدم وجود إعلان أسعار، وتشغيل عمالة دون شهادات صحية بالإضافة إلى تحرير 5 محاضر نظافة وإعدام مأكولات تقدر بنحو عشرة كيلو جرام غير صالحة للاستخدام الآدمي، وتم إعدامهم من قبل مفتش الصحة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.