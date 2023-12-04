بشرى سارة من التموين: 50 ألف طن سكر في الأسواق بسعر 27 جنيها لأي مواطن

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بدء زيادة المعروض من سلعة السكر الحر في جميع الأسواق المحلية والمجمعات الاستهلاكية بسعر 27 جنيها للكيس وزن 1 كيلوجرام.

ضخ السكر في المجمعات الاستهلاكية

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضبط المخالفين ومحتكري السلع، خاصة مع ضخ 50 ألف طن من السكر في الأسواق من أجل التأكد من وصولها لصالح المواطنين بالسعر المخفض من الحكومة وهو 27 جنيها للكيس ضمن مبادرة تخفيض الأسعار.

السكر في المجمعات الاستهلاكية

وبدأت وزارة التموين، اليوم في ضخ كميات كبيرة من السكر الحر في جميع فروع المجمعات الاستهلاكية، وفقا لتصريحات اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أثناء جولة لمسئولي وزارة التموين على المجمعات الاستهلاكية للتأكد من توافر السكر للمواطنين.

ويبلغ نصيب المجمعات الاستهلاكية على مستوى محافظتي القاهرة والجيزة 400 طن يوميا من السكر في 304 أفرع استهلاكية تابعة للشركة في القاهرة والجيزة.

شراء السكر

وطالبت وزارة التموين من المواطنين شراء احتياجاتهم الحقيقية فقط من السكر، مشيرة إلى أن مواعيد العمل بكافة الفروع الاستهلاكية من 9 صباحا إلى 9 مساء، ولا توجد أي إجازات للعاملين بالشركة.