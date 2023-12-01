قرار جديد بشأن أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر.. كم يبلغ نصيب الفرد؟

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2023، كما هي؛ إذ بدأ صرف المقررات الخاصة بالشهر الجديد، منذ الساعة التاسعة صباحا لأصحاب بطاقات التموين، من منافذ البقالين على مستوى الجمهورية، بحصة ونصيب الفرد من السلع المحددة رسميا من الوزارة.

حصة الفرد في التموين

ووفقا لقرار وزاري صادر من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، فإن نصيب وحصة الفرد في التموين، خاصة من السلع الأساسية الزيت والسكر، يبلغ التالي:

- صرف زجاجة زيت عبوة 800 مللي لكل فرد على بطاقة التموين، بحد أقصى 4 زجاجات زيت.

- صرف كيلو سكر لكل فرد حسب احتياجاته، وبحد أقصى 6 كيلوجرامات على البطاقة.

- صرف سلع أخرى من قائمة السلع التموينية بباقي حصة الفرد من الدعم التمويني المخصص للبطاقة، والتي تًمنح 50 جنيها لكل فرد على البطاقة حتى الرابع، و25 جنيها بدءا من الفرد الخامس.

الأسعار الجديدة لسلع التموين

وقرت الوزارة، ثبات أسعار السلع التموينية؛ إذ يجري صرف السكر على مدار الشهر لجميع حاملي البطاقات، بسعر 12.60 جنيها، في حين يجري صرف زجاجة الزيت وزن 800 مللي بسعر 30 جنيها، لحاملي البطاقات التموينية.