«رياضة أسيوط» تواصل اللقاءات الشبابية للتوعية بالمشاركة في انتخابات الرئاسة

واصلت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط، عقد اللقاءات الشبابية مع كيان مراكز شباب مصر لتوعية الشباب بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث التقى عادل فؤاد وكيل مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة لشؤون الشباب، وأحمد السويفي وكيل المديرية لشؤون الرياضة، اليوم، ممثلي كيان مراكز شباب مصر.

دور الكيانات الشبابية

وقال عادل فؤاد، وكيل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط، إن هذا اللقاء تأكيدا على أهمية دور الكيانات الشبابية في تنظيم وتغطية فعاليات الانتخابات الرئاسية القادمة والعمل على تكثيف حملات التوعية لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري، مشيرًا أن الشباب هم الأمل في المستقبل.

توعية المواطنين بإنجازات الدولة

وأكد وكيل المديرية بالمحافظة على دور الكيانات الشبابية في توعية المواطنين، خاصة الشباب، بإنجازات الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، ووزارة الشباب والرياضة تولي اهتماما كبيرا بتمكين الشباب ومشاركتهم في مختلف الأحداث السياسية والمجتمعية.

كما اعرب الشباب عن استعدادهم الكامل لتنظيم المقرات الانتخابية وعمل توعية مكثفة للمواطنين بأهمية المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية.