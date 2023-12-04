الكشف الطبي على 785 مواطنا في قافلة ضمن «حياة كريمة» بالإسماعيلية

وقعت قافلة طبية مكبرة لمديرية الصحة والسكان في محافظة الإسماعيلية، الكشف على 785 مواطنا، بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة، في مركز ومدينة فايد، ضمن القوافل الأسبوعية للصحة.

وقال الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، إن القافلة استهدفت أهالي مركز ومدينة فايد، ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

القافلة تضمنت 9 تخصصات

واستقبلت القافلة الطبية 185 مواطنا بعيادة الباطنة و83 مواطنا بالجراحة فيما استقبلت عيادة تنظيم الأسرة 20 سيدة، بالإضافة إلى استقبال 238 حالة بعيادة الأطفال، واستقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر 32 حالة.

وأشار بيان رسمي لمديرية الصحة إلى أنه تم استقبال 70 سيدة بعيادة النساء فيما استقبلت عيادة الأسنان 42 حالة وتم استقبال 30 حالة بعيادة المسالك، بينما استقبلت عيادة الجلدية 125 حالة.

وتضمنت القافلة الطبية 9 تخصصات طبية شملت عيادات الأطفال والباطنة والمسالك البولية والنساء وتنظيم الأسرة والجراحة وعيادة للأسنان، ومركز متنقل للأشعة، وعيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم وصيدلية تضم 80 صنفا دوائيا، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

حطب: القوافل لا تقتصر على الخدمات الصحية

وقال «حطب» إن القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين، بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.