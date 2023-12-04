على مدار يومين.. قافلة طبية مكبرة في قرية نجع الحجيرات بقنا

أعلن الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا، عن إطلاق القافلة الطبية الموسعة بنجع الحجيرات في قرية حجازة بحري، التابعة لإدارة قوص الصحية، يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

قافلة طبية في قنا

وبحسب بيان مديرية الصحة والسكان في محافظة قنا، فإن القافلة الطبية تعد واحدة من القوافل الطبية الشاملة، التي تنظمها المديرية بقنا، في جميع قرى ونجوع المحافظة، بهدف تقديم العديد من الخدمات الطبية المتنوعة.

وأوضحت المديرية، أنه من ضمن الخدمات التحاليل الطبية وصرف الأدوية وعمل الفحوصات الطبية اللازمة كافة، وجميعها مجانا، والتوعية الطبية.

وأكدت بيان المديرية، أن القافلة تأتي في إطار خطة الدولة «حياة كريمة»، التي تهدف لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين، بقرى ومراكز المحافظة.

ودعى وكيل وزارة الصحة والسكان في محافظة قنا، المواطنين بنجع الحجيرات في قوص، إلى سرعة التوجه للقافلة، لتلقي الرعاية الصحية اللازمة في الأيام المحددة.