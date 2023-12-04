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«الخارجية الأمريكية»: لا نريد رؤية حملة عسكرية إسرائيلية بجنوب غزة 

كتب:

أحمد العانوسي
08:11 م | الإثنين 04 ديسمبر 2023
غزة - أرشيفية

غزة - أرشيفية

أكدت الخارجية الأمريكية أنها لا تريد رؤية حملة عسكرية إسرائيلية بجنوب غزة، وذلك في نبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية. 

كما أنها رأت إسرائيل وهي تصدر طلبات أكثر تحديدًا لعمليات الإخلاء في جنوب قطاع غزة، ومن السابق لأوانه إجراء تقييم نهائي حول ما إذا كانت إسرائيل تستجيب للنصيحة الأمريكية لحماية المدنيين في عملياتها العسكرية بغزة . 

وأوضحت في النبأ أنه تم قتل عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين وتحدثت مع إسرائيل عن ذلك لمحاولة خفض عدد الضحايا، كما أن الخارجية لا تزال تتوقع سقوط المزيد من الضحايا المدنيين نتيجة للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة «وهذا صحيح للأسف في جميع الحروب».

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