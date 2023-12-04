«مستقبل وطن» بأسيوط ينظم مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم وتأييد الرئيس السيسي

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، بحضور أكثر من 5 آلاف مواطن لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، وذلك في قرية الواسطى بمركز الفتح.

واستعرض المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط، أهم إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة القطاعات ومنها مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري بقرى المحافظة، فضلا عن المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة وإعادة بناء الإنسان ومشروعات التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة وذوي الهمم.

دعم الشعب الفلسطيني

ولفت الى الاستقرار الذي تنعم به مصر في ظل قيادة الرئيس السيسي الذي جعل من مصر قوة عظمى في العالم أجمع، مشيدا بموقف الرئيس ودعمه للقضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني الأعزل، داعيا الشعب المصري وشعب أسيوط للنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية الأسبوع القادم.

أفلام تسجيلية عن إنجازات الرئيس

وخلال المؤتمر تم عرض بعض الأفلام التسجيلية من إعداد أمانة الإعلام بالمحافظة لأهم إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحافظة أسيوط، ومنها مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وبعض المشروعات القومية والتنموية، كما تم عرض بعض الأفلام التوعوية لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأكد الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، على جهود الرئيس السيسي في حفظ أمن واستقرار مصر، والتصدي للإرهاب لاستكمال الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها.

وأشار الدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، إلى أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية واختيار الرئيس السيسي الذي نهض بمصر، وحفظ أرضها وترابها وجعل نصب عينيه تنمية الصعيد وبناء الإنسان المصري، مشيدا بمواقفه ودعمه الكامل للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

بينما أوضح القس داوود غيط ممثل الكنيسة الأرثوذوكسية بأبنوب والفتح أن الشعب المصري مسلمين وأقباط يد واحدة خلف قائدها البار الرئيس السيسي، داعمين له لاستكمال مسيرة التنمية، مستندا إلى مقولة البابا شنودة الثالث «أن مصر ليست وطنا نعيش فيه، بل وطن يعيش فينا».

كما وجه أحمد حسين جودة واللواء يحيى كدواني عضوا مجلس النواب، رسالة إلى أهالي محافظة أسيوط للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية واختيار الرئيس السيسي ردا للجميل.

كما قالت لولا عطا أمينة الإعلام بأمانة الحزب بأسيوط أن الرئيس السيسي دعم المرأة المصرية ومكّنها في كافة المجالات لتحتل مكانتها التي تليق بها وتتولى أعلى المناصب القيادية، فضلا عن رعايته للمرأة الريفية والمعيلة وتمكينها اقتصاديا.