أتوبيس المكتبة المتنقلة يصل قرية بولين بالبحيرة.. أنشطة متنوعة وهدايا للأطفال

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، ضرورة تضافر الجهود لتعزيز قيم الثقافة والقراءة لدى أطفال مدن ومراكز المحافظة، وذلك في إطار القوافل الثقافية لحياة كريمة في البحيرة.

قوافل ثقافية ضمن حياة كريمة في البحيرة

وقامت مكتبة مصر العامة بدمنهور، اليوم، بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة وبمشاركة أتوبيس المكتبة المتنقلة، بزيارة قرية بولين بمركز كفر الدوار، واستفاد من أنشطة الحملة عدد 55 من أبناء القرية.

أهمية القراءة في تكوين الشخصية

جاء ذلك تحت رعاية نائب محافظ البحيرة، وإيماناً بأهمية الثقافة والقراءة في تكوين وتشكيل الشخصية وتنمية وتشجيع المهارات الابتكارية والمواهب الفنية لدى الأطفال والنشء والشباب، موضحة أن أتوبيس المكتبة المتنقلة يواصل جولاته بزيارة الوحدة المحلية بقرى مركز كفر الدوار خلال الأيام القادمة، بالإضافة إلى باقي مدن ومراكز المحافظة.

ومن جانبه شار أحمد الهواش مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور، إلى أن الزيارة تضمنت أنشطة متنوعة، بينها رسم على الوجه وورش تلوين وأشغال يدوية وورش حكي ومسابقات وتوزيع هدايا، بالإضافة للتوعية بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية.