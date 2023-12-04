سكرتير محافظة البحيرة يناقش إزالة الأقفاص السمكية المخالفة في «نيل رشيد»

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، ضرورة تضافر كافة الجهود للحفاظ على مياه نهر النيل والحد من مصادر التلوث وخصوصاً فرع رشيد الذي يمثل شريان الحياة للمصريين، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والبيئة البحرية ومياه النيل من التلوث وتأكيدا لهيبة الدولة.

أقفاص سمكية مخالفة في نهر النيل

وفي هذا الإطار، عقد كامل غطاس، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، اليوم، اجتماعاً لمناقشة إزالة الأقفاص السمكية المخالفة بالمياه العذبة بمجرى النيل فرع رشيد.

إزالة الأقفاص السمكية المخالفة

واستعرض السكرتير العام كتاب الإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل فرع رشيد بشأن الإجراءات اللازمة لإزالة الاقفاص السمكية المخالفة بالمياه العذبة بمجرى النيل فرع رشيد، كما كلف بتوفير المعدات اللازمة لتنفيذ حملات الإزالة طبقاً للخطة المحددة.

وشددت الدكتورة نهال بلبع على إزالة الأقفاص السمكية المخالفة بفرع النيل بنطاق المحافظة والتي تؤثر على كفاءة عمل محطات الشرب، وتساهم في رفع نسبة الأمونيا في المياه، وكذا توثر على الصحة العامة لمواطني المحافظة بشكل عام.