مباحثات ولقاءات لدعم جهود الصناعة البترولية في إطار فعاليات «COP 28»

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عددًا من اللقاءات الثنائية مع وزراء الطاقة في قبرص واليونان، ومسؤولي شركات عالمية، وذلك في إطار المشاركة الفاعلة في فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28 المقام بدولة الإمارات العربية المتحدة.

بحث وزير البترول مع وزير الطاقة والصناعة والتجارة القبرصي جورج باباناستاسيو، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الطاقة، وجهود الجانبين في تأمين مصادر الطاقة بالتوازي مع جهود خفض الانبعاثات وإزالة الكربون من الغاز الطبيعي.

كما بحث الوزير مع نائبة وزير البيئة والطاقة اليوناني ألكسندرا سدوكو، تبادل الرؤى حول التوسع في إنتاج الطاقة الخضراء من المصادر المختلفة، وبحث سبل استغلال البنية التحتية لكلا البلدين، فضلاً عن قدرات مصر الحالية المتمثلة في مصانع الإسالة لتداول ونقل الغاز الطبيعي لليونان ومن ثم لأوروبا.

وعقد الوزير اجتماعًا مع الرئيس التنفيذي لشركة ديسفا اليونانية ماريا ريتا، تم خلاله استعراض مجالات التعاون في تنفيذ مشروعات الطاقة منخفضة الكربون، كما تم بحث سبل دعم التعاون المشترك في أنشطة صناعة الغاز الطبيعي، خاصة نقل وتصدير الغاز المسال إلى دول أوروبا.

كما عقد الوزير اجتماعًا مع الرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز لورينزو سيمونيلى، أكد خلاله على أن بيكر هيوز شريك استراتيجى لقطاع البترول المصري، وتناول اللقاء استعراض مستجدات مشروعات الشركة في مصر ومنطقة شرق المتوسط، وسبل زيادة استثماراتها في مصر في مجال الطاقة.

وعقد الوزير اجتماعًا مع الرئيس التنفيذي لشركة إس إل بي أوليفييه لو بوش، وأشاد الملا بدعم شركة إس إل بي لمختلف مبادرات القطاع، ودعا الوزير رئيس الشركة للمشاركة في الجلسة التي تنظمها وزارة البترول والثروة المعدنية حول استراتيجيات إزالة الكربون ضمن فعاليات يوم الطاقة غداً.

تؤكد هذه اللقاءات على حرص مصر على تعزيز التعاون مع دول المنطقة وشركات الطاقة العالمية، بهدف تحقيق التحول الطاقي وخفض الانبعاثات، بما يضمن تحقيق الاستدامة والاستفادة المُثلى من موارد الطاقة.