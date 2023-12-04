بروتوكول تعاون بين محافظة المنيا والبنك الزراعي لدعم الأسر الأكثر احتياجا

وقع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الاثنين، بروتوكول تعاون مع المهندس علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، وذلك في إطار التعاون والمسئولية المجتمعية للبنك الزراعي المصري مع محافظة المنيا، وجهوده للمساهمة في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

تقديم عدد من المبادرات والخدمات المصرفية

وأشاد المحافظ بدور البنك الزراعي المصري في تقديم عدد من المبادرات والخدمات المصرفية، ودوره الرائد ومشاركته في تقديم المساهمات والعون لأهالينا من الأسر الأكثر احتياجا ضمن مبادرة حياة كريمة.

تقديم مساعدات للأسر الأكثر احتياجا

وأوضح المحافظ أن بروتوكول التعاون يتضمن تقديم مساهمات عينية بقيمة مليون جنيه، حيث تشمل «100 ثلاجة - 100 غسالة - 100 بوتاجاز» لدعم الشباب المقبلين على الزواج من الأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة، لمساعدتهم على تحمل تكاليف الزواج، بالإضافة إلى تقديم المساعدات للأسر الأكثر احتياجا بقرى ومراكز المحافظة للتخفيف عن كاهل هذه الأسر في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وذلك من خلال تقديم المساعدات الغذائية لهم.

كما أكد أن اختيار الأسر المستحقة لهذه المساهمات سيتم بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، لضمان وصول هذه المساهمات لمستحقيها.