زعيم المعارضة الإسرائيلية يطالب نتنياهو بالرحيل: «ارحمنا من عذابك»

تتواصل المطالبات برحيل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن السلطة، واتهم زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد، نتنياهو بفقدان ثقة الشعب وجهاز الأمن، وطالب برحيله من منصبه، حسبما ذكرت قناة «إم تي في» الأمريكية.

لابيد: يطالب برحيل نتنياهو

وأضاف لابيد: «من يفشل بهذه الطريقة لا يمكنه الاستمرار»، كما يرتبط اسم نتنياهو بالكارثة التي نشهدها، وأنه فقد ثقة الجهاز الأمني وثقة الناس، مشيرًا إلى أن الآن يجب على نتنياهو أن يتخذ الإجراء الوحيد المناسب ويرحل، كما أن الوقت حان لهذه الحكومة أن تغادر وتعفينا من عذابها.

76% من المشاركين يطالبوا نتنياهو بالاستقالة الفورية

وفقًا لاستطلاع للرأي الذي نشرته القناة 13 الإسرائيلية، أكد 76% من المشاركين أنه يجب على رئيس الوزراء الإسرائيلي أن يستقيل فورًا أو في نهاية الحرب من منصبه.

وأكد 47% من المشاركين أنه يجب على رئيس الوزراء أن يستقيل في نهاية الحرب، في حين أكد 29% أنه يجب عليه أن يستقيل على الفور.

ووفقًا للاستطلاع، يعتقد 18% فقط أنه يجب على نتنياهو أن يستمر في منصبه بعد الحرب، وكشف أن 44% من المشاركين يعتقدون أن نتنياهو هو المسؤول عن الصراعات، بينما يعتقد 33% أن الجيش هو المسؤول.

انتخابات بعد انتهاء الحرب

ووفقًا للاستطلاع، دعا 64% من المشاركين إلى إجراء انتخابات بعد انتهاء الحرب، بينما أفاد 26% فقط بأن الحكومة الحالية يجب أن تبقى في السلطة.

ووفيما يتعلق بالاقتصاد، أفاد 68% من المشاركين بأن السياسات الحالية ليست جيدة، بينما أعرب 19% فقط عن رضاهم بها.

وفي نهاية شهر أكتوبر الماضي، كشف استطلاع للرأي العام في إسرائيل أن 66% من الجمهور يطالبون بإستقالة نتنياهو من منصبه بعد الحرب.