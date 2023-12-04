سبب انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من غزة بعد التوغل.. السر في الكمائن

صرحت الفصائل الفلسطينية، بانسحاب 70% من قوات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق التي توغلت فيها بقطاع غزة، وذلك عقب تثبت الفصائل عدة كمائن لاستهداف قوات الاحتلال أثناء محاولاتهم لاقتحام مخيمات ومدن في القطاع.

ومن جانبه، قال محمد فتحي الشريف، مدير مركز العرب للأبحاث والدراسات، إن انسحاب 70% من قوات الاحتلال الإسرائيلي يعكس فشل عملياتها بسبب ضربات الفصائل الفلسطينية المستمرة.

«الشريف»: الفصائل على معرفة تامة بشوارع قطاع غزة

وأضاف «الشريف» في تصريحات لـ«الوطن» أن الفصائل الفلسطينية على معرفة تامة بشوارع قطاع غزة مما تعطيها القدرة على استهداف الاحتلال الإسرائيلي بسهولة وبصورة أسهل، لذلك تعاني قوات الاحتلال الإسرائيلي من هجمات الفصائل.

وأشار إلى أن الفصائل تهاجم إسرائيل بطريقة «المسافة الصفرية» والتي تستطيع فيها قتل أو تدمير آليات الاحتلال الإسرائيلي دون أن يأذي نفسه.

الفصائل تفجر حقل ألغام بقوة إسرائيلية

ووجَّهت الفصائل الفلسطينية العديد من الهجمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي، لينج الفصائل في تفجير حقل ألغام في قوة إسرائيلية يتمركز فيها 60 من جنود الاحتلال داخل خيام في نقطة تموضع لهم شرق «جحر الديك» وسط قطاع غزة.

وزرعت المقاومة أمس، 3 عبوات مضادة للأفراد بشكل دائري حول تمركز جنود الاحتلال، ثم قامت بتفجير العبوات في قوات الاحتلال.