وزير الدولة للإنتاج الحربي: راجمة الصواريخ رعد 200 ليست لها مثيل في العالم

كشف المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، تفاصيل معرض إيديكس 2023، قائلا إن المعرض اليوم، تراكم لخبرات طويلة، مشيرا إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تمتلك أيدي عاملة تبذل جهودا كبيرة، وتكنولوجيا على أعلى مستوى.

شركات الإنتاج الحربي تعمل على تطوير الأسلحة السابقة

وتابع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن شركات الإنتاج الحربي تعمل على تطوير الأسلحة السابقة، وتصنيع أسلحة بإمكانيات متطورة، منوها بأن مصر الآن تصنع عربات مدرعة عبر 3 جهات، معلقا: لا نستورد أي عربة صلب مدرعة الآن من الخارج، وعربة القتال سيناء 200 من الصلب المدرع ونسعى لتصديرها للخارج، وهي عربة محدثة على أعلى مستوى.

وقال وزير الإنتاج الحربي، إن كابينة راجم الصواريخ رعد 200، صُمِّمَت بمهندسين مصريين، وفق احتياجات السوق، وكل ما نملك من إمكانيات يُسْتَخْدَم في الاستخدام الأمثل له، بالإضافة إلى تصنيع قاذف الصواريخ الموجود أعلى المركبة يصنع في مصر منذ سنوات، والتحكم في الصاروخ تم تحديثه حاليا من داخل المركبة يدويا وكهربيا.

كابينة راجم الصواريخ تحمل 30 صاروخا

ولفت «صلاح الدين»، إلى أن كابينة راجم الصواريخ، تحمل 30 صاروخا، بمسافة رجم من 20 لـ 45 كم بدقة إصابة ستكون طبقا للمستخدم، منوها أن المركبة اشترك في صناعتها 5 شركات مصرية لمدة سنة، ويمكن إنتاج 60 راجمة صواريخ في العام الواحد.

وأردف وزير الإنتاج الحربي، أن الرئيس السيسي وفر الإمكانات كلها لنجاح الصناعات العسكرية، ونخطط مستقبلا للوصول إلى مستوى كبير في كل صناعة، منوها بأن مصر تقترب من صناعات الشرق والغرب ولدينا الملكية وليس التكامل.

واستطرد قائلا: مطلعون على التقدم العسكري في العالم، ونحتاج إلى تكامل القطاع العام والخاص مع الحكومية، ولا بد من استغلال كل قدراتنا لإنجاح المنظومة.