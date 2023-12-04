قصف إسرائيلي يستهدف محيط مستشفى كمال عدوان بغزة كتب: مريم جاد 09:13 م | الإثنين 04 ديسمبر 2023 جانب من أحداث غزة أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بوجود قصف إسرائيلي يستهدف محيط مستشفى كمال عدوان بغزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي: مصممون على تحقيق أهدافنا في غزة الاحتلال الإسرائيلي يطالب المنظمات الدولية بالتأكد من سلامة المحتجزين في غزة «الخارجية الأمريكية»: لا نريد رؤية حملة عسكرية إسرائيلية بجنوب غزة القاهرة الإخبارية: وصول 27 مصابا من قطاع غزة إلى معبر رفح للعلاج في مصر صحيفة عبرية تكشف أسباب إصابة مجندين إسرائيليين بالإسهال والغثيان في غزة مجلس الحرب الإسرائيلي يبحث زيادة إدخال المساعدات والوقود إلى غزة لحظة استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمبنى المحكمة وسط غزة (فيديو) غزة قصف احتلال بقلم مريم جاد