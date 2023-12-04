لميس جابر: مفيد فوزي كان يذاكر قبل الحوارات الإعلامية رغم خبرته الطويلة

تقام حاليا احتفالية تكريم مشوار الإعلامي مفيد فوزي، المقامة بالمركز الكاثوليكي للسينما، بمناسبة مرور عام على وفاته، وذلك بتقديم ابنته الكاتبة حنان مفيد فوزي.

لميس جابر تحيي ذكرى رحيل مفيد فوزي

وقالت لميس جابر خلال الاحتفالية: «الحقيقة كلام حنان مفيد فوزي خلاني دمعت، وأنا معنديش بنات، ومعاها من وقت موت والدها، هي إنسانة محترمة وحنينة، وتملك وفاء لا يوجد مثله كثير، وسعيدة أني حاضرة اليوم بالذكرى الأولى لمفيد فوزي».

وأضافت لميس جابر: «أول مرة أعرف فيها مفيد فوزي، هو عن طريق اكتشافي وظيفة معد برامج، لأنه كان يعمل معد بكاميرا 9، وكنت دائما ألاحظ مذاكرته بعد سنين طويلة لإجراء حوار، وذلك بعد مشواره المهني الكبير، آخر حاجة فاكرها له، هي قبل انتخابات 2018 كنا عاملين مع اللواء سمير فرج بالمحافظات لتوعية الشعب للمشاركة في الانتخابات وحينها حصل شيء باستاد أسوان وكنا منفصلين عن الناس وقام مفيد ساب الميكرفون ونزل في وسط الجمهور وكانت حركة ذكية لأنه شد انتباه جميع الحاضرين».

وجاء ذلك بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة والفنانين؛ أبرزهم الإعلامي محمود سعد، والفنانة نبيلة عبيد، والكاتبة فريدة الشوباشي، وغيرهم.

وتشهد الاحتفالية، الاحتفاء بتاريخ طويل من العمل والجهد والتأثير، ومن المقرر أن يعرض فيديو يوضح مسيرة الإعلامي مفيد فوزي المهنية.