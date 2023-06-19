لميس جابر لـ«الشاهد»: توقعت سقوط الإخوان بعد شهر واحد من تولي مرسي الحكم

قالت الروائية والكاتبة الصحفية الدكتورة لميس جابر، إنها توقعت سقوط الإخوان بعد شهر واحد من تولي مرسي الحكم، وأنها تراهنت مع زوجها الفنان يحيى الفخراني أن هذه الجماعة لن تكمل عاما واحدا في حكم مصر.

الجماعة لا تعرف كيف تدير البلد

وأضافت خلال استضافتها في برنامج «الشاهد» مع الدكتور محمد الباز على شاشة «إكسترا نيوز»، أنها حين وجدت تراكم القمامة في الشوارع كالجبال، أدركت أن هذه الجماعة لا تعرف كيف تدير البلد، فدولة بحجم مصر من الإسكندرية لأسوان لا يمكنهم إدارتها.

ولفتت إلى أنها من اليوم الأول لوصولهم للحكم شنت عليهم حملة ضخمة في الجرائد والإذاعة، وكتبت له مقال "لم الزبالة يا مرسي" وتعرضت لمضايقات نتيجة ذلك.

وأشارت إلى أنها تعرضت لتهديد واضح بشكل مباشر من الإخوان، ونشروا لها صورا وهي تقف أمام محل، وأخبروها أنها على قائمة الاغتيالات، لم تخف منهم لكنها خافت على أسرتها وأحفادها.

وأكدت أنها لم تكن تتخيل أن عدد استمارات تمرد سيتحول إلى مواطنين يمكنهم النزول للمظاهرات.

ولفتت إلى أنها اضطرت للسفر يوم 30 يونيو لمشاركة زوجها الفنان يحيى الفخراني في رحلة علاج إلى لندن، وفوجئت وهي في لندن أن «بي بي سي» نقلت مشهد الحشد يوم 30 يونيو وقالت إن المتظاهرين وصلوا لـ30 مليونا.

قرار العودة لمصر

وأوضحت أنها قررت العودة لمصر فورا، ويوم 1 يوليو كانت موجودة في ميدان الاتحادية، وأيقنت أن وصول الإخوان للحكم كان تجربة مهمة للمصريين، لأنهم كان هناك مصريون لا يعرفون تاريخ الإخوان الحقيقي.