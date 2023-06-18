لميس جابر لـ«الشاهد»: فوز محمد مرسي بالرئاسة كان أسود أيام حياتي

قالت الروائية والكاتبة الصحفية الدكتورة لميس جابر، إنها لم تنزل ميدان التحرير خلال 25 يناير 2011، لأنها شعرت أن الموضوع مزيف من اللحظة الأولى، كيف لشخص يدعى خالد سعيد أن يكون أيقونة الثورة.

«جابر»: ابني توقف عن النزول للميدان في رابع يوم لهذا السبب

وأضافت «جابر»، خلال استضافتها ببرنامج «الشاهد» مع الدكتور محمد الباز على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ ابنها كان ينزل الميدان ثم توقف في رابع يوم، وحين سألته عن السبب أخبرها أنه ذهب فوجد الميدان محاطا بالملتحين.

فوز مرسي بالرئاسة كان أسود أيام حياتي

وتابعت الروائية والكاتبة الصحفية، أنَّ 25 يناير 2011 تعتبر طليعة الطابور، أن تفتح الطريق أمام مخطط الإخوان، مؤكدة أن يوم فوز مرسي بالرئاسة كان أسود أيام حياتها، وكانت حتى آخر لحظة مع أصدقائها تعتبر أن أحمد شفيق فاز، وحين أخبرها وزير الثقافة السابق فاروق حسني بفوز مرسي لم تكن مصدقة.

وذكرت أنها كانت تنتظر خسارة مرسي، وحين أعلن خبر فوزه، أصابها صمت مطبق لمدة ساعة تجمدت فيها، ثم انفجرت في بكاء مرير، وقلت لهم «البلد راحت»، لأني أعرف تاريخهم السيئ جيدا، هذا الرجل لا يمكن أن يكون رئيسا.