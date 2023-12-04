وزير الدفاع: امتلاك القوة الرشيدة هو الضمان الأساسي للأمن والسلام

أكد الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أن المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية (إيديكس 2023) حدث عالمى مهم، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، خاصة فى هذا التوقيت الدقيق الذى يتزامن مع ما يشهده العالم من صراعات وحروب تعصف بالاستقرار والأمن الإقليمى والدولى.

وقال الوزير، فى كلمته خلال افتتاح (إيديكس 2023)، اليوم، إن مصر كانت ولا تزال نقطة التلاقى لكل شعوب الإنسانية المحبة للخير والسلام من أجل توحيد الجهود واحتواء وتيرة الصراعات لإرساء السلام وصياغة حاضر مشترك ننعم فيه بالعيش الآمن المبنى على المحبة وتحقيق المصالح المشتركة.

وشدد الفريق أول محمد زكى على حرص مصر -من خلال هذا المعرض فى نسخته الثالثة، والذى يُعد بمثابة منصة عالمية- على إتاحة الفرصة أمام الدول والشركات المنتجة لنظم التسليح ومنظومات الدفاع لعرض أحدث ما وصل إليه العلم من تقنيات حديثة وقدرات دفاعية متطورة فى العديد من مجالات التصنيع العسكرى.

وأضاف وزير الدفاع أن المعرض يسهم فى عرض المبتكرات وتبادل الخبرات لتنمية روابط العلاقات بين الدول فى مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية لتعزيز القدرات على حماية ركائز أمننا القومى المشترك، وتعميق أطر الشراكة والتعاون فى كافة المجالات العسكرية مع الدول الشقيقة والصديقة.

وتابع: «نضع فى الاعتبار عرض الشركات المنتجة للأسلحة والمعدات، بهدف أن توفرها لحكومات الدول الشقيقة والصديقة لدعم قواتها المسلحة لردع كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن وسلامة تلك الدول، مع ضمان عدم امتلاكها بواسطة عناصر غير مصدَّق عليها من الحكومات حفاظاً على الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة»، مؤكداً أنه لا وجود للتنمية إلا بتوافر الأمن والاستقرار.

وتوجَّه وزير الدفاع بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى والحضور، قائلاً: «حضوركم مصدر فخر واعتزاز ورسالة مهمة يجب أن نتوقف أمامها طويلاً بالفحص والدرس ونبحث فى أعماقها لنتفهم معانيها».

وأكد أن القوات المسلحة المصرية كانت ولا تزال الحصن الأمين لمقدَّرات هذه الأمة، فعلى الدوام سعت لامتلاك أحدث منظومات التسليح للحفاظ على أمن الوطن وسلامته فى عالم يموج بالصراعات، واضعة نصب أعينها أن من يمتلك مفاتيح القوة هو القادر على صنع السلام.

وقال الوزير: «نحن نهدف إلى بناء مستقبل أكبر نجتمع فيه على كل الثوابت لتزيدنا إصراراً على المضىّ قدماً فى الدفاع عن مقدَّرات شعوبنا ضد المخاطر والتحديات، مهما تعاظمت، بالتعاون مع المجتمع الدولى».

وشدد وزير الدفاع على أن القوات المسلحة ستظل حارساً وحامياً لهذا الوطن محافظة على أمنه واستقراره، ساعية لامتلاك القوة لدحر أى عدوان على أرض مصر الغالية فى تعاون وثيق مع الدول المحبة للأمن والسلام، وأنه ليس أمامها من سبيل إلا الأخذ بأسباب العلم والقوة والتحلى بالمبادئ السامية التى تحفظ للأمم والشعوب وحدتها واستقرارها لنحافظ جميعاً على حاضرنا ومستقبلنا.

وأضاف أن «القوات المسلحة حرصت على تعزيز أطر الشراكة والعلاقات الاستراتيجية مع نظرائها بكافة الدول الشقيقة والصديقة من أجل إرساء السلام وإعلاء قيم وقواعد القانون الدولى والإنسانى فى يقين راسخ بأن التعاون المشترك هو الضمان الحقيقى لتحقيق التنمية والاستقرار والرخاء لكافة الدول والشعوب المحبة للسلام».

القضية الفلسطينية تواجه منحنى شديد الخطورة وتصعيداً عسكرياً غير محسوب

وأشار وزير الدفاع والإنتاج الحربى إلى «الأحداث العالمية الجارية، وخصوصاً ما تواجهه القضية الفلسطينية من منحنى شديد الخطورة والحساسية وتصعيد عسكرى غير محسوب لفرض واقع على الأرض، هدفه تصفية القضية.. وتأكيداً للتوجيهات دائماً بأنه لا بد للسلام من قوة تحميه وتؤمّن استمراره، فعالمنا اليوم ليس فيه مكان للضعفاء، وهذا واقع نشهده جميعاً».

وأكد الفريق أول محمد زكى أن الأمة المصرية القوية صاحبة الحضارة والتاريخ تؤمن بأن امتلاك القوة الرشيدة هو الضمان الأساسى للأمن والسلام، مضيفاً: «قوة رشيدة تحمى منجزاته وتؤمّن استمراره وتدعم ركائزه بكل الحكمة والعقل».

وجدد وزير الدفاع ترحيبه بضيوف مصر الأجلاء لقدومهم إلى مصر ضيوفاً أعزاء على قواتها المسلحة، مؤكداً لهم قدرة مصر على تنظيم هذه الفعاليات الدولية الرفيعة فى أمن واستقرار، معرباً عن تطلعه أن يكون معرض اليوم منصة لتبادل الخبرات والأفكار والرؤى، سائلاً الله التوفيق والسداد، متمنياً لهم التوفيق ولأوطانهم العزيزة ولقواتهم المسلحة كل التقدم والازدهار، واختتم كلمته قائلاً: «حفظ الله مصر شعباً وجيشاً وكافة شعوب الإنسانية».

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، تدشين الفرقاطة المصرية «الجبار» عبر تقنية الفيديو كونفرانس على هامش افتتاح المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2023».

وقال قائد القوات البحرية الفريق أشرف إبراهيم عطوة: «إنه فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالاهتمام بالتصنيع المحلى للوحدات البحرية داخل ترسانات القوات البحرية المصرية تم الانتهاء من صناعة 3 فرقاطات طراز «جو ويند» بالتعاون مع الجانب الفرنسى.

وأضاف أنه تم الانتهاء من 30 «ريب قتالى» من طراز «رافال 2200» و11 لانش من طراز «سويفت 28».. موضحاً أنه يتم اليوم استكمال مسيرة النجاح فى التصنيع البحرى فى ترسانات القوات البحرية بتدشين الفرقاطة «الجبار» طراز «ميكو A200» التى تم تصنيعها فى ترسانة الإسكندرية بأيادٍ مصرية بنسبة 100%.