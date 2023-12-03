الباز لـ«ملعب الفن»: المصريون مدركون لاحتياج الدولة إلى قائد يعرف معنى الأمن القومي

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، إن اللحظة الحاضرة التي يصوت من أجلها المصريون في الانتخابات الرئاسية تتمثل في إدراكهم بأن الدولة تحتاج إلى قائد يدرك معنى الأمن القومي وقيادة الأمن القومي، ومعنى الدولة بشكل رئيسي.

وأوضح «الباز» خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى عمار، ببرنامج «ملعب الفن» على راديو أون سبورت FM، أن اللحظة المستقبلية تتعلق بالرؤية التي جاء بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأن هذه الرؤية لم تعد المصريين بأنه يملك عصا موسى، وأنه يحل المشكلات كلها في لحظة ولكنه منذ اللحظة لم يخدع المصريين وطلبهم بالعمل، وأن ما يفعله الآن ستظهر ثماره بعد ذلك، والكثير من المواطنين يتمسكون بهذا الأمل رغم المشكلات التي حدثت.

ولفت أن الناس أصبح لديهم قناعة بأن هناك خطر من مخطط غربي يستهدف سيناء بشكل رئيسي، هذا الخطر الذي يلوح في الأفق مستقبلي والمصريون راغبون بمواجهته، بقائد الانحياز له واضح.